Bilionário norte-americano é o novo boy de Anitta

A fila na vida amorosa de Anitta parece andar tão rápido quanto sua capacidade de lançar hits de sucesso. Após viver um affair com Lipe Ribeiro, ex-participante de A Fazenda 12, a cantora agora está de romance com um bilionário norte americano, segundo a colunista Fábia Oliveira.

Mikey Chetrit vem de uma família bastante conhecida nos Estados Unidos, é empresário do setor imobiliário e herdeiro de uma fortuna estimada em 6 bilhões de dólares. Os dois estiveram juntos no aniversário de 28 anos da Poderosa, realizado em um restaurante em Miami no último dia 30 de março.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!