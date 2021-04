Bocalom avalia como ótimos os resultados de seus 100 primeiros dias de gestão

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (Progressistas) avaliou como “ótimo” o balanço dos 100 primeiros dias de sua gestão. Em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (14), o gestor apresentou os resultados de seu trabalho à frente da prefeitura da maior cidade do Acre.

Ele reforçou que avalia positivamente os números apesar de a equipe ainda estar em fase de ajustes devido ao pouco tempo de mandato. Disse ainda que o foco de seu trabalho é produção, emprego e dignidade.

A infraestrutura foi tratada por Bocalom como um dos destaques. Dos 122 bairros de Rio Branco, 102 foram atendidos com ações de tapa-buracos, remendos profundos, drenagem e pavimentação.

Trinta bairros já tiveram ações de limpeza concluídas e três ainda estão em fase de execução. Cerca de 170 praças e 40 vias estruturantes também foram limpas. Além disso, foram realizadas quase 60 intervenções em áreas verdes e 321 desobstruções em bocas de lobo.

Na saúde, o prefeito destacou as ações de combate à pandemia de coronavírus, entre elas o teleatendimento para 40 mil pacientes e a vacinação de mais de 37 mil rio-branquenses com a primeira dose dos imunizantes Coronavac e AstraZeneca.

O número de consultas médicas saltou de 37 mil no primeiro trimestre de 2020 para 44 mil no mesmo período deste ano. Já a quantidade de procedimentos médicos mais que dobrou em relação aos primeiros 100 dias de 2019, fechando o balanço atual em mais de 48 mil.

Apesar de ainda não ter havido aulas em virtude da pandemia, a prefeitura elencou algumas ações, como parcerias para regularização fundiária das escolas municipais, retomada do convênio com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) – no Programa Educação Conectada –, estudo de viabilidade em todas as unidades de ensino para adequação de espaço, entre outras.

Bocalom também destacou as ações da Defesa Civil na assistência às famílias atingidas pela cheia do Rio Acre e seus afluentes, como a criação de abrigos, monitoramentos diários do nível dos rios e dos riscos geológicos dos bairros alagados e ações culturais para os desabrigados.

Em relação ao saneamento, o prefeito deu início ao processo de reversão da gestão de distribuição de água do governo para o município, reforçando que após a mudança os problemas de abastecimento reduziram. Além disso, fez o levantamento de débitos anteriores a 2012.

“Foram resultados ótimos, levando em consideração que estamos com uma equipe nova, uma equipe que 80% não tinha experiência em gestão pública. Quando você sai nos bairros, as pessoas falam, gravam vídeo falando do asfalto está aguentando, que o serviço está sendo bem feito. As pessoas estão felizes porque bairros que há dois, três anos não entrava limpeza agora entrou em pleno inverno. Foi um trabalho decente e muito bem feito. Acredito muito que nós estamos com uma equipe do coração, que já errou e vai errar algumas vezes ainda, mas vai acertar muito mais que errar”.

Entre outras áreas avaliadas pelo prefeito está gestão e tecnologia, meio ambiente, cultura, agropecuária, assistência social, planejamento e diagnóstico dos recursos.