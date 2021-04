Os inscritos do Bolsa Família também estão no grupo de beneficiários do novo auxílio emergencial. No entanto, o benefício não será estendido a todos do programa.

Para saber se será beneficiado, o inscrito no Bolsa Família deve consultar uma lista. Caso o beneficiário não seja aprovado no auxílio emergencial, continuará recebendo o benefício habitual do programa conforme o calendário, que considera os 10 dias úteis do mês para os pagamentos.

