BR-364, em Sena Madureira, será bloqueada para obras na próxima segunda, informa Denit

O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) anunciou que na próxima segunda-feira (19) a rodovia BR-364 será fechada para obras na altura do km 281, no trecho que compreende o município de Sena Madureira.

O bloqueio será feito às 19h e o tráfego de veículos deve permanecer bloqueado até o término das obras. As pedras colocadas na pista durante a alagação devem ser retiradas e o asfalto passará por manutenção.

“Queremos que as pessoas e as empresas se programem para evitar problemas. Vamos trabalhar durante a noite para minimizar os impactos causados às pessoas que precisam da rodovia”, disse Carlos Morais, que representa o DNIT no Acre.