Centro Universitário U:VERSE no ACRE se destaca na pandemia pelo atendimento humanizado

O Centro Universitário U:VERSE é uma instituição com referência internacional de qualidade e inovação e tem se destacado no estado do Acre, pela sua força e humanização frente aos desafios impostos pelos novos tempos. A Instituição desenvolve entre seus alunos e corpo docente um envolvimento mais próximo e social, já que visa um ideal comum, que é formar uma equipe solidária e um time vencedor.

A U:VERSE acredita nessa formação com envolvimento e tem levado uma experiência inovadora em sua gestão. Praticando sua grandiosidade educacional alinhada a uma didática mais dinâmica nas aulas online, com o conhecimento interligado nesse mundo cada vez mais conectado, para ampliar os saberes, identificando uma didática humanizada de atendimento, se revelando assim mais presente em uma ampla transformação que o ensino remoto pode oferecer e proporcionar a todos.

U:Verse foi a instituição que teve um número expressivo de alunos, que tiveram participação em estágio obrigatório, em parceria com o IEL – Instituto Euvaldo Lodi no ano passado, foram 166 alunos que desempenharam estágio desde engenharia Civil, Arquitetura, Administração e Psicologia.

“Podemos afirmar com toda convicção que a U:VERSE é resultado de uma união de profissionais competentes, que nunca deixaram de envidar esforços para dinamizar o ensino e a expansão do conhecimento. Na IES há toda uma ambiência organizacional voltada para desenvolver uma GESTÃO EDUCACIONAL centrada na formação de competências. Daí, justifica-se uma atenção concentrada numa política de humanização e responsabilidade social. E assim, se compromete com o alcance de resultados que vão de encontro às expectativas e sonhos de uma comunidade acadêmica sedenta de novos saberes. Logo, detendo habilidades para internalizar novos conceitos e paradigmas que resgatem valores e princípios éticos tornando toda a comunidade acadêmica protagonista da história da educação no Estado do Acre e no país, afirma a Pró-reitora acadêmica Ângela Bessa.

O Centro Universitário U:VERSE possui uma ampla responsabilidade na formação de cidadãos comprometidos, para que sejam altamente capazes e se tornem protagonistas das transformações que estão acontecendo no mundo. Inclusive com valorização em seu Núcleo de Estágio, possibilitando que os talentos que se destacam possam fazer parte do time U:VERSE. “Sinto muito orgulho em cumprir estágio na mesma Instituição em que estudo, isso demonstra o cuidado com a formação profissional dos seus estudantes. Ter um professor como supervisor me deixa muito mais à vontade e livre para aprender e desempenhar a minha função. Com esse estágio, me sinto valorizada. Se a própria Instituição não investe em seus alunos, quem mais investiria? Relata Beatriz Nascimento aluna de ADS – Análise de Desenvolvimento de Sistemas e estagiária da Instituição.

A U:VERSE oferece os cursos de graduação: nas área de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Psicologia, Serviço Social, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Pública, Serviços Jurídicos e Notariais.

A Instituição também se destaca em oferecer os cursos em Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado, como: Auditoria, perícia e Contabilidade Fiscal e Tributária, Psicologia Clínica, Contratações Públicas, Licitações e Contratos, Direito Processual Civil, Direito Público Constitucional e Administrativo, Gestão Estratégica de Pessoas, Docência do Ensino Superior e Metodologias Inovadoras. Programas de MESTRADO e DOUTORADO Interinstitucionais.

Entre em contato conosco

Whattsapp (68) 99955-1742

uverse.com.vc

[email protected]