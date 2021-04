Churrasqueira explode e mata jovem de 29 anos em Eldorado-SP

Um acidente na cidade de Eldorado-SP resultou na morte do empresário empresário Maurício Colombini , de 29 anos. Durante a tentativa de acender a churrasqueira com álcool, uma explosão ocorreu e o jovem teve seu corpo 80% queimado . As informações são do portal Uol .

De acordo com a Polícia Civil, o fogo atingiu imediatamente o rapaz e o deixou com queimaduras de 2º e 3º grau. Maurício foi levado para o Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua , em Pariquera-Açu e precisou passar por uma cirurgia de emergência.

Weliton Bacil, amigo de Colombini e conhecido como Turco , disse que iria ao encontro com Maurício, mas que desistiu e se arrepende. “Era pra eu ter chegado lá por volta das 15h, mas acabei não indo. Se eu tivesse ido, não deixaria ele mexer com álcool nunca , porque tenho experiência com carne. Aí fiquei em casa e acabou acontecendo tudo isso “.

Após a internação e os procedimentos cirúrgicos, o empresário passou cinco dias internado, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito .