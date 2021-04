Cidade do interior do Acre está há 9 meses sem registro de óbito por Covid-19

A pandemia de coronavírus avança cada vez mais no Acre e já contamina oficialmente mais de 8% da população, sem contar os casos não testados. Porém, uma cidade do interior vem resistindo à doença. Trata-se de Jordão, distante cerca de 450 quilômetros da capital Rio Branco.

Por lá, foram registrados apenas 364 casos e uma morte, notificada em julho do ano passado. O índice de letalidade, que é a proporção de óbitos entre os casos confirmados, é de 0,3%, o menor do estado. Em Senador Guiomard, por exemplo, esse número é de mais de 3%.

Já a taxa de mortalidade, que é a proporção de mortes para cada 100 mil habitantes, é de apenas 11,8, também a menor do Acre. Em Assis Brasil, que lidera o ranque, o número chega a 252,2.

Há, atualmente, somente cinco pessoas com o coronavírus ativo em Jordão.

Um dos motivos para esses baixos índices está na localização geográfica do município. Jordão é isolado por terra e tem acesso somente aéreo e por barco, o que dificulta o fluxo de moradores de outras cidades acreanas.

Além disso, no ano passado a prefeitura endureceu as medidas de contenção, como a obrigatoriedade de isolamento para todos que desembarcarem no município e multa para quem promover aglomerações.