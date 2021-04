Com boa recuperação de lesão, LeBron e Davis podem voltar aos Lakers em 3 semanas

Os torcedores do Los Angeles Lakers estão perto de poderem ver os dois astros do time de volta antes do final da temporada regular.

Em recuperação de lesões, LeBron James e Anthony Davis podem retornar às quadras em até três semanas e se prepararem melhor para o início dos playoffs, previsto para a metade de maio.

Anthony Davis vai ser reavaliado pelos médicos dos Lakers nesta semana e pode retornar às quadras nos próximos 10 a 14 dias.

Após o time voltar de uma sequência de cinco jogos fora de casa, na costa leste, o pivô será examinado nesta quinta-feira. Ele está sem jogar desde 14 de fevereiro com distensão na panturrilha e tendinite na perna direita.

LeBron James, que sofreu uma torção no tornozelo direito, está sem jogar desde 20 de março. O astro se lesionou em uma partida contra o Atlanta Hawks após uma colisão com o ala Solomon Hill.

Antes de se machucar, estava sendo considerado entre os principais candidatos ao prêmio de MVP (Melhor Jogador), com médias de 25,4 pontos, 7,9 rebotes e 7,9 assistências.

Desde a lesão de seus astros, os Lakers têm 12 vitórias e 13 derrotas, caindo da segunda para a quinta colocação da Conferência Oeste. Para tentar suprir suas ausências, a equipe da Califórnia recentemente contratou o pivô Andre Drummond e o ala/armador Ben McLemore.

Os Lakers, com 33 vitórias e 20 derrotas, voltam à quadra nesta segunda-feira contra o New York Knicks, no ginásio Madison Square Garden, em Nova York.