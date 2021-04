Com Covid-19, Sergio Ramos é trancado no quarto e filhos perdem chave

Diagnosticado com Covid-19 nesta semana, o zagueiro Sergio Ramos está isolado em casa. Pilar Rubio, esposa do jogador do Real Madrid, revelou que o distanciamento se tornou um pouco mais severo depois que os filhos perderam a chave do quarto onde o atleta está.

“Sergio está isolado num quarto, mas os meninos fecharam a porta por fora e não encontramos a chave”, afirmou a mulher. A revelação foi feita durante o programa de TV El Hormiguero, do qual é uma das apresentadoras.

