Com ironia, suplente de deputado no AC se desculpa por atitudes racistas com amigo

O caso de racismo ocorrido no reality show Big Brother Brasil da Rede Globo, que influenciou a eliminação do sertanejo Rodolfo, tem sido amplamente discutido nas redes sociais. No Facebook, o servidor público e suplente de deputado estadual Renê Fontes, em tom de deboche, pediu desculpas à um de seus amigos por tratá-lo com adjetivos pejorativos e racistas.

“Thiago Xavier me perdoa por tudo! Hahahaha”, escreveu Renê que em outro comentário disse o seguinte: “Eu falava que ele era o ‘da cota negra’ do nosso grupo, pode uma coisa dessa?”.

Ainda na publicação, o político é respondido por outro amigo, o empresário Anderson Mercadante Pinto, que relata como Renê tratava Thiago. “Renê Fontes sempre falou que o cabelo do Thiago Xavier parecia pentelho de ovo, e nem por isso ele chorou”.

Uma terceira pessoa próxima à Renê também aproveita da ocasião para debochar sobre o racismo. “Esse fdp! rapaz, temos que pedir desculpas pelos termos pejorativos pela comparação, isso sim kkkkkkkk”.