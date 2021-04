Com mais 8 mortes em 24h, AC registra apenas 90 casos de covid

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 90 casos de infecção por coronavírus nesta terça-feira, 6, sendo 75 casos confirmados por exames de RT-PCR e 15 por testes rápidos. O número de infectados saltou de 71.330 para 71.420 nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 188.040 notificações de contaminação pela doença, sendo que 115.845 casos foram descartados e 775 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 55.117 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 323 pessoas seguem internadas.

Mais 8 notificações de óbitos foram registradas nesta terça-feira, 6, sendo 3 do sexo masculino e 5 do sexo feminino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.306 em todo o estado.

Óbitos do sexo masculino:

Morador de Senador Guiomard, D.B.S., de 45 anos, deu entrada no dia 24 de março, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu nesta segunda-feira, 5.

Morador de Rio Branco, C.J.S., de 47 anos, deu entrada no dia 19 de fevereiro, no Into-AC, e faleceu no dia 5 de março.

Morador de Rio Branco, E.J.C., de 77 anos, deu entrada no dia 8 de fevereiro, no Into-AC, e faleceu no dia 19 do mesmo mês.

Óbitos do sexo feminino:

Moradora de Sena Madureira, R.L.M., de 26 anos, deu entrada no dia 4 de abril, no Pronto-Socorro de Rio Branco, e faleceu no mesmo dia.

Moradora de Rio Branco, F.C.A.L., de 48 anos, deu entrada no dia 24 de março, no Into-AC, e faleceu no dia 3 de abril.

Moradora de Tarauacá, M.O.N.S., de 64 anos, deu entrada no dia 23 de março, no Hospital Regional do Juruá, e faleceu nesta terça-feira, 6.

Moradora de Rio Branco, M.F.N., de 73 anos, deu entrada no dia 4 de março, no Into-AC, e faleceu no dia 9 do mesmo mês.

Moradora de Rio Branco, V.O.S., de 87 anos, deu entrada no dia 13 de fevereiro, no Into-AC, e faleceu no dia 21 do mesmo mês.