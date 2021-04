Com população idosa menor que a do RS, AC só vacinou 8% da população

Uma reportagem da Revista Piauí sobre desigualdades na vacinação contra o coronavírus entre os estados do Brasil mostra o Acre como uma das unidades mais afetadas.

Com pouco mais de 8% da população vacinada, o Acre foi comparado com o Rio Grande do Sul, que já imunizou mais de 14% com a primeira dose.

Mesmo com realidades demográfica e financeira distintas, a proporção de gaúchos idosos é de 19%, enquanto a de acreanos é de 8%, ou seja, a população do Acre é majoritariamente jovem.

O PIB per capita dos estados também difere: R$ 15 mil no Acre e R$ 37 mil no Rio Grande do Sul.

O Mato Grosso do Sul é o estado que mais aplicou doses de vacina contra a Covid-19 proporcionalmente à sua população – 18 doses a cada 100 habitantes até 9 de abril. O ideal é que se tenham 200 doses a cada 100 indivíduos, já que são necessárias duas aplicações para a completa imunização.

O Acre já tem 97.230 doses aplicadas, sendo 78.986 de primeira dose e 18.244 da segunda.