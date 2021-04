Comitê da Covid-19 libera jogo do Galvez pela Copa Brasil Sub-20

Reunidos na manhã desta sexta-feira (15), o Comitê Estadual de Combate à Covid-19 resolveu deferi, de forma favorável, o pedido do Imperador Galvez para a realização do confronto do próximo dia 24 de abril, às 17h, no estádio Florestão, contra o Londrina-PR, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20.

O duelo, primeiramente, estava marcado para ocorrer dia 10 de março, em Rio Branco, mas não pôde ser realizado por conta do decreto governamental de distanciamento social para conter o avanço do novo coronavírus. Com isso, o departamento de competições da CBF alterou a partida para o dia 18 de março, com a cidade de Belo Horizonte-MG, precisamente no Sesc Alterosas, como local do duelo. No entanto, a véspera da partida, também em função do momento vivido na pandemia do novo coronavírus, as autoridades mineiras cancelaram o compromisso.

Edener Franco comemora a liberação

O presidente imperialista Edener Franco comemorou a liberação dos treinos e da realização da partida entre o Galvez diante do Londrina-PR, pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20. “Vejo com grande alegria essa liberação da partida da Copa do Brasil Sub-20 aqui em nossa cidade. Espero que o modelo adotado neste jogo possa servir de parâmetro para a liberação das competições nas regionais acreanas”, disse o dirigente.

Leia a matéria completa em NA MARCA DA CAL, clique AQUI!