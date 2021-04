Compaixão e amor: Mesa Brasil e Deck entregam mantimentos à famílias carente

A solidariedade é um dos sentimentos mais importantes no período de pandemia e, mais uma vez, o Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, por meio do programa Mesa Brasil do Sesc, leva amor e compaixão a quem mais necessita. Em parceria com a rede de restaurantes Deck, foram entregues, na manhã desta quinta-feira, 15 de abril, 60 kits de alimentos contendo macarrão, farinha, feijão, arroz e café a famílias do ramal do Benfica, na Vila Acre; e mais mantimentos à Associação Amigos do Peito, responsável por acolher pessoas em tratamento para câncer que moram no interior do Acre.

De acordo com o sócio do Deck, Paulo Felício, a iniciativa surgiu após um momento de reflexão causado pela pandemia. A ideia é que a parceria funcione como forma de levar o exemplo a outros empresários.

“Sabemos que o momento trouxe muita dor a muitas pessoas; somos uma empresa jovem, tivemos um início difícil e, hoje, graças a Deus, obtivemos certo sucesso. Por conta disso, queremos devolver à sociedade a força de dar o exemplo. Queremos que outros empresários tenham iniciativas semelhantes”, explicou o empresário, enfatizando que por meio da campanha #deckparatodos, tem trocado um prato comprado por outro que vira uma doação. “E, assim, ajudamos as pessoas”.

A representante da Igreja Filadélfia do Ramal do Benfica, Maria Antônia, que recebeu os 60 kits, informou que a parceria com o Mesa Brasil já é antiga. “Muitos aqui da nossa comunidade só comem verduras porque o Mesa Brasil nos ajuda, semanalmente. O sentimento de todos aqui é de gratidão”, explicou.

Na Amigos do Peito, foram entregues 250 pacotes de macarrão, 30 kg de feijão, 40 kg de farinha, 22 pacotes de café e 30 kg de arroz. A presidente da associação, Maria Barbosa, afirmou que, nesses primeiros meses de 2021, o número de doações diminuíram. “E, agora, recebemos esse presente do Mesa Brasil do Sesc e do Deck. Estamos felizes e gratos”.

A coordenadora do Programa Mesa Brasil do Sesc no Acre, Marizete Melo, explicou que entregas como as desenvolvidas nesta quinta emocionam a todos os funcionários. “Nós sabemos que a Covid-19 mata, mas a fome também. Por isso, não medimos esforços para ajudar as pessoas, porque este é o trabalho do Sesc. Esperamos que consigamos levar o exemplo e mais pessoas se unam neste momento”, finalizou emocionada.