Copa do Rei pode ser a última final de Lionel Messi pelo Barcelona

Ele é sinônimo de uma era no futebol espanhol e pode jogar a sua última decisão com a camisa do clube catalão. É nesse clima de incerteza que o argentino Lionel Messi comanda o Barcelona neste sábado (17/4) diante do Athletic Bilbao, na decisão da Copa do Rei. O jogo acontece em Sevilha e, de certa forma, todas as atenções estarão voltadas para ele.

Principal nome da equipe desde o fim do reinado de Ronaldinho Gaúcho, Messi construiu uma trajetória de sucesso e, ao lado de Cristiano Ronaldo, dividiu as honras de ser o melhor jogador do mundo por mais de uma década. No entanto, os seus capítulos recentes dão sinais de que sua história no clube pode estar perto do fim. Desgastado com a diretoria, no final da temporada passada ele sinalizou seu desejo de sair publicamente e sua queda de rendimento acabou reforçando essa ideia.

