Corpo de jovem desaparecido há dias em Xapuri é localizado na zona rural

Autoridades policiais do município de Xapuri foram acionados no início da tarde desta segunda-feira, dia 5, para verificarem uma denuncia da localização de um corpo na zona rural do município de Xapuri, no Ramal do Bosque.

Praticamente escondido, coberto por mato. O homem apresentava ferimentos na cabeça e posteriormente, foi identificado como Marlan Ferreira Jacó, de 23 anos, que estaria desaparecido há dois dias.

Foi registrado no Boletim de Ocorrência (B.O.), que a vítima estava na companhia de outros suspeitos, onde teriam praticado um roubo. Duas hipóteses foram levantadas inicialmente, de que na hora da partilha, a vítima teria sido assassinado pelos comparsas que em seguida esconderam o corpo. A outra, seria de um suicídio com arma de fogo.

Com relação do detalhes do caso, os investigadores da Polícia Civil de Xapuri, estão em campo e que mais diligencias vão ser realizadas pelo Município, afim de descobrir quem possa estar envolvido nesse suposto crime.

O corpo foi resgatado pela equipe do IML e transferido para a Capital, onde passará pelo exame cadavérico e depois liberado aos familiares.