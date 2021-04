Corpo de médico Tufic Saadi será cremado e enterrado em Brasiléia

Poucas horas após a morte do médico e músico Tufic Saadi em consequência do vírus covid-19, o seu filho Igor Saadi, que também é medico na cidade de Belém (PA), o mesmo informou através de áudio aos amigos e parentes, que já se encontrava nas tratativas para cremar o corpo do pai.

Igor agradeceu o apoio de amigos para sua família e acredita que entre quinta ou sexta-feira próximo, deverá estar chegando para o enterro das cinzas do médico. No áudio cita que seu pai pede após sua morte, nada de tristeza e que comemorem a vida.

A partida do médico comoveu os municípios da regional do Alto Acre, por ser muito conhecido e querido. Segundo foi informado pela Associação dos Médicos do Acre, Tufic era um dos mais antigos membros e seu registro no Acre, era datado de 1980, pouco tempo após se formar e exercer a profissão em sua terra natal.

Amigos, conhecidos e pacientes usaram as redes sociais para prestar homenagens ao médico.