Corpo de mulher que estava desaparecida é encontrado em mata no AC; cunhado é suspeito

O corpo de Luciana Lima de Matos foi encontrado na tarde desta quinta-feira (15), em uma área de mata de um ramal no km 44 da BR-364, no município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações de familiares, a vítima veio do estado do Mato Grosso para visitar uma irmã que mora no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco. A vítima estava desaparecida desta a última segunda-feira (12).

Relembre: Mulher que veio do Mato Grosso desaparece no Acre e família pede ajuda para encontrá-la

O celular estava desligado e ela não era conhecia ninguém na Capital. O cunhado é o principal suspeito e foi preso pela polícia.

Mais informações em instantes…