Covid-19 mata um dos empresários mais queridos de Senador Guiomard

Amigos e parentes perderam nesta tarde de terça-feira (06), em Rio Branco, o empresário Joacyr Pereira Martins, de 62 anos, natural de Fortaleza, no Ceará, mas radicado no Acre fazia muitos anos e que vivia em Senador Guiomard, onde era uma pessoa estimada e querida por toda a comunidade. Foi mais uma vítima da Covid-19, doença que continua matando no Acre e no Brasil.

Casado com dona Núbia Martins, tinha quatro filhos – Leandro, Ítalo, Laís e Irla –, todos advogados com destacada atuação na judicatura acreana. O mais conhecido dos quatro é Leandro Martins, que também foi infectado pela doença, juntamente com a mãe, os quais estão sendo tratados pelo médico Tião Viana.

Joacyr, falecido no final da tarde, era dono de uma empresa estabelecida em Senador Guiomard, fazia muitos anos. Era muito querido por todos em Rio Branco e em muitos municípios do interior do Acre.

Ficou dez dias internado no hospital de campanha do Into tentando se recuperar da Covid, mas teve que ir para a UTI e não resistiu à virulência da doença. “Joacyr era um homem extraordinário. Sempre estava de bom humor e sempre dava um jeito de resolver os problemas do dia a dia. Um pai exemplar, um marido dedicado, um exemplo de ser humano”, disse a jornalista Wania Pinheiro, amiga do falecido e sogra de Leandro Martins. “Um dia muito triste para todos nós. Agora, temos que voltar nossas orações para a recuperação do Leandro e de sua mãe”, acrescentou.