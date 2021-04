Para quem gosta de comer mandim, o momento é agora. Em Cruzeiro do Sul, a piracema do pescado tornou o preço mais acessível. O quilo do peixe está saindo a R$ 10.

A população encontra o produto no mercado do peixe ou no porto da cidade, a partir das 7 horas. Estima-se que a grande oferta ainda dure alguns dias.

“Os marreteiros vão vender de pelo menos R$ 15, o quilo. E nós pescadores, estamos vendendo de R$ 10, aqui no porto da cidade”, disse o pescador Antônio Francisco.