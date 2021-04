Curso de Física da Ufac é contemplado com emenda de R$ 250 mil da senadora Mailza Gomes

O coordenador do curso de Física da Universidade Federal do Acre (UFAC), Romero Pinheiro, recebeu a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) para apresentar o Laboratório Estação de Geofísica Aplicada do Acre – GFISA. A visita ocorreu nesta semana, no campus-sede, em Rio Branco.

A compra dos equipamentos e computadores se viabilizou por meio de uma emenda parlamentar de R$ 250 mil da senadora, e serão usados na coleta de dados experimentais de geociências e computadores Workstations de alto poder de processamento computacional. O laboratório contou também, com o apoio da reitoria da universidade, no custeio de serviços de reforma.

O GFISA tem como objetivo principal fazer o levantamento geofísico e processamento/interpretação de dados, possibilitando estudos para a matriz energética do Estado. Além disso, conta com uma estrutura básica de serviço de eletrônica e prototipagem.

Durante a visita, professor Romero apresentou ainda o planejamento de ampliação do laboratório e aquisição de novos equipamentos para assessorar em situações de problemas de abastecimento de água, mitigação de impactos ambientais e modernização da agricultura da região.

A senadora Mailza enfatizou que pretende continuar apoiando as ações em ciência e tecnologia no curso.

“Defini como compromisso contribuir para uma melhor formação dos nossos futuros físicos. Fiquei muito feliz ver nosso recurso sendo usado na ciência e melhorias no ensino. A aplicação desse recurso na Ufac sei que refletirá em benefícios para todo nosso estado e região. Continuem contando com meu apoio para investimentos na pesquisa ”, destacou Mailza.

Senadora já enviou R$ 500 mil para Ufac

Outra emenda da parlamentar de R$ 300 mil foi liberada para a Ufac e usada na confecção de máscaras e Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s). O material foi produzido no campus Floresta, de Cruzeiro do Sul e já foi distribuído à população e profissionais de saúde pela prefeitura do município.