Danilo Gentili critica comentário de Bolsonaro: “Ditador a gente sabe o que merece”

Danilo Gentili usou seu perfil do Twitter nesta sexta-feira (16) para criticar o presidente Jair Bolsonaro. O chefe do Executivo brasileiro afirmou que “só Deus me tira da cadeira presidencial” e desagradou o apresentador do The Noite, que o rebateu pelas redes sociais.

“Quem diz que só sai da cadeira de presidente morto é ditador. E ditador a gente sabe o que merece”, disparou o humorista. A insatisfação surgiu depois que Bolsonaro declarou numa live que não seria fácil ele sair do cargo de presidente do país.

“Eu não quero me antecipar e falar o que acho sobre isso, mas digo uma coisa: só Deus me tira da cadeira presidencial e me tira, obviamente, tirando a minha vida. Fora isso, o que estamos vendo acontecer no Brasil não vai se concretizar. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo”, afirmou o governante.

