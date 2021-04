De novo com imagem arranhada, Neymar tenta mostrar força contra o Bayern

Neymar, de novo, vive um momento de contestação na França, com a imagem arranhada após mais uma confusão seguida de cartão vermelho. Outra vez, a Champions League se oferece como alternativa para o brasileiro limpar sua barra no Paris Saint-Germain e alimentar o grande desejo do clube.

A equipe começará nesta quarta-feira (7), às 16h (de Brasília), em Munique, a disputar com o Bayern as quartas de final do principal torneio europeu.

A partida terá exibição gratuita na página da TNT Sports no Facebook e também está na grade do serviço pago de transmissões online Estádio TNT Sports.

Neymar e PSG terão pela frente o time que os frustrou na decisão do ano passado. Na temporada 2019/20, a formação parisiense chegou longe na competição e perdeu o título diante de um adversário que teve 100% de aproveitamento na campanha. Na final, os alemães triunfaram por 1 a 0 no Estádio da Luz, em Lisboa.

Desta vez, o duelo será disputado em duas partidas. A segunda ocorrerá na próxima terça-feira (13), no Parque dos Príncipes, em Paris.

Já na primeira, na Allianz Arena, Neymar espera apagar a má impressão deixada na derrota por 1 a 0 de sua equipe para o Lille, pelo Campeonato Francês, no último fim de semana.

O brasileiro se envolveu em empurra-empurra com o zagueiro português Djaló no final do jogo.

Os dois foram expulsos e deram sequência a uma confusão no túnel que dá acesso aos vestiários, com tentativas de agressão.

O caso pode render suspensões e já gerou duras críticas ao comportamento do craque, que recebeu cartão vermelho pela quarta vez desde que chegou ao time, em 2017.

“Neymar ainda está na categoria dos grandes jogadores?”, questionou a tradicional revista France Football, que chamou de “show ridículo” o comportamento do atleta. “Apesar de toda a sua experiência e de todo o seu talento, nunca vai conseguir ficar concentrado no campo, apenas na partida, nada mais.”

O paulista de 29 anos preferiu não dar respostas públicas e apenas utilizou suas redes sociais para passar uma mensagem religiosa.

Recentemente recuperado de uma lesão na coxa esquerda que o tirou dos confrontos com o Barcelona nas oitavas de final, ele espera exibir a melhor forma e contribuir decisivamente em um compromisso importante.

A responsabilidade cresceu não só por causa do entrevero do último sábado (3) mas pelo que o resultado representou na tabela do Campeonato Francês.

Já na reta final, o Lille abriu três pontos de vantagem na primeira colocação, e a possibilidade de fracasso doméstico para o PSG tornou ainda mais necessário o sucesso continental.

Nessa tarefa, a equipe dirigida por Mauricio Pochettino não terá de encarar o artilheiro Robert Lewandowski, eleito o melhor jogador do mundo na última temporada.

O centroavante do Bayern lesionou o joelho direito a serviço da seleção polonesa, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, e já está descartado até da partida de volta, na França.

As Eliminatórias também significaram, porém, desfalques para o Paris Saint-Germain.

O meio-campista Marco Verratti e o lateral direito Alessandro Florenzi voltaram da seleção italiana com diagnóstico de Covid-19 e, cumprindo período de isolamento, não vão participar do embate com os comandados de Hans-Dieter Flick.

Números de Neymar na temporada 2020/21

Champions League

5 jogos

6 gols marcados

1 assistência

2 cartões amarelos

Campeonato Francês

13 jogos

6 gols marcados

3 assistências

6 cartões amarelos

2 cartões vermelhos