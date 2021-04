Declaração de Petecão sobre apoiar reeleição de Gladson é conversa pra boi dormir

EM QUEDA

A pesquisa divulgada pela Data Control foi um baque na Prefeitura de Rio Branco. Uma fonte da coluna revelou que Tião Bocalom e seus assessores mais próximos não ficaram nada satisfeitos com os números, que mostram uma queda acentuada na popularidade do prefeito.

ERROS CRASSOS

Certamente os os dados são reflexo dos atrapalhados primeiros 100 dias de gestão. Filas nos pontos de vacinação, viagens seguidas (inclusive no ápice da alagação), truculência contra garis e camelôs, difícil diálogo com a Câmara de Vereadores, foram pautas de destaque nesse início de mandato e que, provavelmente contribuíram para o baixo desempenho na pesquisa.

GLADSON BEM

Em compensação a avaliação positiva de Gladson Cameli segue em alta. Para 65,8% dos entrevistados, o governador está bem/ótimo. Se somado aos que o avaliam como regular, a aprovação passa dos 80%.

TRABALHO RECONHECIDO

Digo e repito, a aprovação de Gladson se dá principalmente pela boa comunicação e pela forma como vem trabalhando na pandemia. Quem não reconhece seu esforço são os opositores e isso é natural.

SÓ FALTA A VACINA

Se conseguir fazer com que essa danada dessa vacina chegue logo ao estado para que a população seja imunizada, Gladson terá caminho livre e tranquilo para a reeleição.

MUITO PARA QUEM RECEBE

Costumo dizer que só quem passa por dificuldade, sente a dor da fome, sabe a importância dos programas de assistência social. O dinheiro que o Governo do Acre passará às famílias por meio do Programa Auxílio do Bem, pode parecer pouco para quem está no conforto e com salário garantido, mas é muito para milhares de famílias vítimas da pobreza.

FICOU VALENTE

O deputado Gehlen Diniz (Progressistas) ficou valente contra a oposição ao governo, que tenta passar para a população que o auxílio emergencial do estado não é suficiente. Em sua fala na sessão remota da Aleac, Diniz partiu para cima dos ex-integrantes da Frente Popular e lembrou que o governo do PT terminou com atraso de pagamento para funcionários, portanto, que eles “não tem moral para falar” do que é bom ou não.

BUSCANDO OS HOLOFOTES

Realmente tem deputados de oposição e até mesmo mesmo da base que não perdem uma oportunidade de tentar aparecer. Os discursos inflamados, recheados de frases de efeito, muitas vezes por trás não têm nenhum interesse em ajudar a população, mas somente de conseguir um espaço na mídia. São discursos meramente eleitoreiros.

PARA BOI DORMIR

A declaração do senador Sergio Petecão (PSD) de que não descarta apoiar Gladson Cameli à reeleição é conversa para boi dormir. Petecão tem rodado o interior com gosto de gás, fazendo uma espécie de pré-campanha, conversando com lideranças dos rincões mais distantes.

DUPLA PREPARADA

A foto da vereadora Michelle Melo (PDT) com o advogado Eduardo Ribeiro postada nas redes sociais não tem nada de mais (como alguns já comentaram), os dois estiveram juntos na reta final da campanha de 2020, estão no mesmo partido e são dois quadros preparados para vôos promissores na política acreana.

ILUMINANDO A CIDADE

A denúncia do vereador Hildegard Pascoal (PSL) surtiu efeito e a Prefeitura de Rio Branco resolveu começar a manutenção da iluminação pública da cidade, que precisa ser constante, e que estava no breu. Pontos de grande circulação, como o Parque da Maternidade e Gameleira já passaram por reparos. Ponto para o vereador e para a Secretaria de Zeladoria.

SAÚDE DAS MULHERES

A deputada Antônia Sales (MDB) apresentou um projeto para que mulheres grávidas sejam priorizadas no atendimento de vacinação contra o coronavírus. Com tantos parlamentares pedindo cada um pelo seu nicho, a parlamentar teve uma iniciativa bem mais ampla e importante.

COM A MÃO NA MASSA

A diretora presidente do Depasa, Waleska Bezerra, tem um perfil de rua, não de gabinete e ar-condicionado. Quem circulava pelo centro da capital na manhã desta terça-feira, 14, poderia encontrá-la na ação de distribuição de máscaras para a população. Simpática, capacitada e de fácil acesso, Waleska é uma das gratas surpresas da atual gestão.