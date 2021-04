Depasa realiza campanha educativa e distribuição de máscaras no Centro de Rio Branco

Na manhã desta terça-feira (13) uma equipe do Departamento de Água e Saneamento do Acre (Depasa) realizou no Centro de Rio Branco uma campanha educativa. Na ocasião foram entregues máscaras para a população.

A diretora do departamento, Waleska Dessotti, destacou a importância da campanha. “É uma determinação do governador, para que todas as secretarias façam essa ação, distribuindo máscaras para essas pessoas que não tem condições de comprar máscara para evitar essa doença.

O mototaxista José Oliveira recebeu uma máscara e falou ao ContilNet da importância de se prevenir do coronavírus.

“Como a gente trabalha diretamente com o público, é importante trocar a máscara algumas vezes por dia, porque a gente transpira muito”, disse.