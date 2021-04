Deputado diz que falta de vacinas contra covid gerou aglomeração em postos

O deputado estadual Roberto Duarte publicou em suas redes sociais nesta segunda (12) que faltaram vacinas contra a covid nas Uraps Claudia Vitorino e Roney Meireles. Segundo o parlamentar, a situação causou revolta em idosos que buscavam a primeira dose do imunizante.

“Na URAP Roney Meireles a Prefeitura de Rio Branco encaminhou 60 doses; na URAP Cláudia Vitorino foram apenas 50, por exemplo. Vários pontos já acabaram as vacinas para a 1ª dose e as pessoas estão voltando pra casa revoltadas com a falta de planejamento”, escreveu.

O deputado citou, ainda, que a Prefeitura de Rio Branco tem pelo menos 85 mil doses da vacina estocadas, e que a quantidade enviada aos postos não é suficiente para atender a demanda.

Procurado, o secretário municipal de saúde, Frank Lima, disse que: “as vacinas que foram disponibilizadas hoje no drive thru e outros 5 pontos de vacinação era infelizmente o que nos ainda tínhamos do que restou do último lote, quando recebemos pouco mais de 2 mil doses”.

O gestor acrescentou que, “das 85 mil doses estocadas que o deputado diz que o estado tem, nós da SEMSA também queremos saber onde estão essas vacinas, até porque o que chegou para a SEMSA aplicar a primeira dose em 12 lotes que chegaram ao Acre, infelizmente acaba hoje e infelizmente vamos ter que esperar o Ministério da Saúde mandar mais vacinas ou o Governo disponibilizar essas que o deputado diz existir em estoque”.