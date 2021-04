Desconto em multa de trânsito passa a ser obrigatório

Mudanças no CTB que entraram em vigor e tornam obrigatória a concessão do benefício

Uma das mudanças do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) que passam a valer é a obrigatoriedade dos órgãos autuadores federal, estadual e municipais de oferecerem desconto de 40% no valor da multa de trânsito.

Para ter direito ao benefício previsto no CTB , o condutor precisa habilitar o seu cadastro no SNE (Sistema de Notificação Eletrônica), passando a receber as notificações de multa de maneira online. Além disso, será necessário que o motorista abra mão do direito a recurso.

Leia mais em IG, clique AQUI!