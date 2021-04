Domingo nublado com possibilidade de chuvas e trovoadas no Acre, prevê Sipam

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) prevê que para o domingo (18) o dia é de sol entre nuvens nas cidades do oeste acreano.

Na Capital e nas demais regiões do estado o tempo varia de parcialmente nublado a nublado e entre a tarde e à noite ocorrem pancadas isoladas de chuva com trovoadas. Nuvens devem predominar e podem provocar pancadas de chuva com trovoadas em áreas isoladas, entre a tarde e noite.

Em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul a temperatura máxima deve chegar a 32°C e a mínima a 22°C.