Nas vésperas do clássico entre Real Madrid x Barcelona, Zinedine Zidane concedeu entrevista coletiva e tocou no assunto da possível saída de Lionel Messi do Barcelona.

Caso o argentino decida deixar o clube catalão, este será o último El Clásico dele. “Não quero que seja o último clássico de Messi. Quero que fique. Está bem no Barcelona e para o campeonato é bom que fique na Espanha”, disse o técnico francês.

