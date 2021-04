Economista Raimundo de Araújo é o novo diretor da Secretaria de Produção

O novo diretor da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), o economista Raimundo de Araújo Lima, que vai servir como consultor do secretário José Aristides, o Nenem Junqueira, atualmente residente em Brasília, chega ao Acre nos próximos dias para assumir o cargo. Natural de Feijó (AC), é formado pela Universidade Federal do Acre (Fac), Raimundo Lima é um profissional com anos de atuação em política fundiária, como funcionário do Instituto Nacional de Colonização (Incra), e é um especialista na área da produção agrícola.

Lima é especialista em planejamento, desenvolvimento rural, administração rural, meio ambiente, Reforma Agrária e Questões Fundiárias da Amazônia. Também foi professor de Matemática e Física no Colégio Mela e professor de Economia na Uninorte.

Além disso, também atuou como coordenador do extinto PDRI (Programa de Desenvolvimento rural Integrado), sub-secretário de Agricultura, Secretário de Estado da Agricultura, Superintendente do Incra no Acre, Tocantins e Pará. Foi ainda assessor da presidência e diretor nacional do Incra.

Casado com a engenheira agrônoma Eliani Maciel, é pai de 3 filhos: Marcelo (pastor), Rogério (administrador de empresas) e Felype (psicólogo e músico). Raimundo Lima é evangélico da Assembleia de Deus e está cursando Teologia, com o objetivo de ser pastor.