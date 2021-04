“Ela me amou, cuidou de mim”, diz Minonu Kinpara ao anunciar morte da mãe

Morreu na madrugada desta segunda-feira (12) no Into, em Rio Branco, a dona Francisca de Fátima, aos 63 anos, vítima de complicações causadas pela covid-19. Ela é mãe de Minonu Kinpara, ex-reitor da Universidade Federal do Acre e candidato à Prefeitura de Rio Branco em 2020.

Nas redes sociais, Minoru anunciou o falecimento da mãe. Em um texto emocionado, ele agradeceu as orações e também aos profissionais da saúde que cuidaram dela.

“Aproveito para agradecer aos amigos e irmãos que oraram por sua vida. Também sou grato a todos os profissionais de saúde que fizeram o possível para ajudar a nossa mãe. Agradeço a Deus pelo privilégio de ter uma pessoa tão maravilhosa e extraordinária todos esses anos. Ela me amou, cuidou de mim, me ajudou a ser uma pessoa melhor. Sem mais palavras”, escreveu.