Elefantes orfãos disputam, de maneira amistosa, uma garrafa de uma fórmula com leite e outros alimentos liquidificados no Sheldrick Wildlife Thrust, um berçário de elefantes no Quênia. Estes jovens elefantes perderam os pais para a caça furtiva e serão criados até serem grandes o suficiente para serem soltos na natureza.