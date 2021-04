Em Cruzeiro do Sul, assaltante é linchado por populares ao tentar assaltar jovem na estrada da variante

Homens do GIRO, foram informados na tarde deste sábado, 17, que dois indivíduos haviam efetuado um roubo a uma adolescente na estrada da variante próximo a balsa do governo, ao chegarem no local viram um indivíduo cercado por vários populares.

O bandido havia tentado roubar um celular e uma certa quantia em dinheiro, juntamente com outro indivíduo conhecido por Adeilson, vulgo “Piu”, que conseguiu se evadir em uma motocicleta. Diante dos fatos os policiais militares deram voz de prisão onde foi aprendida a faca usada no crime, e também pode se constatar que o criminoso apresentava várias escoriações pelo corpo, devido a ação dos populares.

Os policiais do GIRO entraram em contato com COPOM, sendo que uma guarnição já estava a caminho, o preso foi conduzido à delegacia de Polícia Civil para os devidos procedimentos legais, o criminoso também foi levado ao hospital do Juruá para receber atendimento médico e depois retornar para a DP.