A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (14), em Mâncio Lima, um jovem apelidado de “Zuca”, de 22 anos. O homem responde na justiça pelo crime de tráfico de drogas e organização criminosa.

Segundo as investigações estaria fazendo parte de uma facção que atua no município e estaria envolvido com o tráfico.

O acusado será levado para a Penitenciária Manoel Néri, em Cruzeiro do Sul.