Em meio à pandemia, prefeitura de Sena vai gastar mais de r$ 240 mil em aluguéis de carros

Três licitações feitas pela prefeitura de Sena Madureira com a chancela do prefeito Mazinho Serafim (MDB), indicam que serão utilizados dos cofres públicas mais de 240 mil reais para alugueis de carros.

Segundo documento, o próprio contrato é estabelecido entre a prefeitura e a senhora “Nizeuda Maia de Lima”, no valor de 81 mil reais e versa sobre “a contratação de serviços de aluguel de transporte em veículo utilizado, sem motorista, tipo camionete, cabine dupla, com carroceria aberta, a diesel, com capacidade minima para 1 tonelada. trata-se de uma L200 triton”.

Mensalmente a proprietária ira receber da Prefeitura 6.750 reais. O contrato terá validade de 1 ano.

O segundo contrato é feito entre a prefeitura e “Tiago Souza de almeida”, e se refere a uma toyota modelo Hilux cabine simples com validade de 1 ano. Renderá ao proprietário do veiculo 84 mil reais.

Já o terceiro contrato é firmado entre a Prefeitura e “Welliton Rodrigues Marreiro”, referente ao aluguel de uma Toyota modelo Hilux. Durante 1 ano o mesmo receberá 84 mil reais.

A Prefeitura não especifica em que ações esses carros serão utilizados. Um dos contratos, no entanto conta que o veiculo é adaptado para transporte escolar, muito embora não se tenha nem previsão de quando haverá aula presencial.

A Câmera de vereadores deverá fiscalizar de perto essas contratações.