Em revanche, Vadim Nemkov defende cinturão contra Phil Davis nesta sexta-feira

Depois da vitória de Ryan Bader contra Lyoto Machida no último final de semana, o Bellator segue com o Grand Prix dos meio-pesados (até 93kg.).

Nesta sexta-feira (16), o campeão Vadim Nemkov defende o cinturão da divisão na revanche com Phil Davis, em luta pela edição nº 257 da franquia.

Além do segundo encontro entre os dois, o ex-Ultimate Corey Anderson mede forças com o estreante Dovletdzhan Yagshimuradov. Os vencedores garantem vaga nas semifinais do torneio.

Na luta principal, um confronto que promete pegar fogo. Na disputa de título dos meio-pesados, Vadim Nemkov e Phil Davis se enfrentam em uma revanche em novembro de 2018. Na ocasião, o russo venceu por decisão dividida dos juízes.

O perigoso Corey Anderson também estará presente no evento. O norte-americano faz sua segunda apresentação no Bellator.

Por outro lado, o turcomeno Dovletdzhan Yagshimuradov estreia na organização já no torneio dos meio-pesados. O confronto será o penúltimo da noite e, quem vencer, enfrenta Ryan Bader em seguida.

A peso galo (até 65,7kg.) Dayana Silva é a única brasileira no espetáculo. Representante da academia ‘Nova União’, ela encara a ex-campeã e norte-americana Julia Budd no encerramento do card preliminar.

Vadim Nemkov x Phil Davis

Animado pela oportunidade de construir um ‘legado’ nos meio-pesados, Vadim Nemkov deseja defender o título da divisão pela primeira vez.

Em agosto de 2020, o pupilo da lenda Fedor Emelianenko nocauteou Ryan Bader e conseguiu conquistar o cinturão.

Além do objetivo de continuar como ‘rei’ dos meio-pesados, Nemkov visa passar para as semifinais do Grand Prix do Bellator e quer ampliar sua sequência de sete vitórias consecutivas. Em sua carreira, são 12 vitórias e duas derrotas na carreira.

Ex-campeão da categoria, Phil Davis prioriza voltar a vestir o cinturão – que obteve ao vencer o inglês Liam McGeary em 2016. Coincidentemente, sua última oportunidade de se aproximar do seu objetivo aconteceu justamente contra Vadim Nekmov, em 2018. Em duelo equilibrado de cinco rounds, ele foi derrotado na decisão dividida dos juízes.

Atualmente, o norte-americano conta com uma sequência de três triunfos, sendo a última diante do brasileiro Lyoto Machida, em setembro de 2020. Ao todo, são 22 resultados positivos, cinco negativos e uma luta sem resultado.

Corey Anderson x Dovletdzhan Yagshimuradov

Depois de deixar o UFC para assinar com o Bellator, o grande objetivo de Corey Anderson é competir em alto nível e alcançar o topo.

Por isso, ao começar na organização com um nocaute sobre Melvin Manhoef, o norte-americano sabe que sua grande oportunidade depende do êxito no Grand Prix dos meio-pesados (até 93kg.). Aos 30 anos, Corey soma 19 lutas como profissional no MMA, com 14 triunfos e cinco reveses.

Com a primeira grande oportunidade de se apresentar ao grande público, Dovletdzhan Yagshimuradov é a grande ‘zebra’ do torneio.

O turcomeno, que faz sua estreia no Bellator, tem um grande poder de nocaute. Em seu retrospecto recente, ele nocauteou três das últimas cinco lutas.

Ao todo, são 18 vitórias, cinco derrotas e um empate, além de ostentar uma invencibilidade de oito combates.

Representante tupiniquim

Sem lutar há oito meses, Dayana Silva estreia no Bellator. Considerada uma das principais promessas brasileiras na divisão dos pesos penas (até 65,7kg.), a ex-campeã do Shooto Brasil enfrenta a antiga detentora do cinturão da divisão, Julia Budd.

Única representante tupiniquim no evento, Dayana tem um histórico de nove vitórias e cinco derrotas na carreira.

Por outro lado, Budd é uma das principais e renomadas lutadoras da franquia. Atualmente, a canadense conta com 14 resultados positivos e três negativos.

Ficha técnica do Bellator 257

Data: 16 de abril de 2021

Horário: A partir das 19h (horário de Brasília)

Local: Mohegan Sun Arena, Uncasville, Connecticut, Estados Unidos

Como assistir: SUPER LUTAS AO VIVO em tempo real e ESPN Brasil (preliminares no YouTube do Bellator)

CARD PRINCIPAL

Peso meio-pesado (até 93kg.): Vadim Nemkov x Phil Davis – Luta pelo cinturão e pela primeira fase do GP

Peso meio-pesado (até 93kg.): Corey Anderson x Dovletdzhan Yagshimuradov – Luta pela primeira fase do GP

Peso mosca (até 56,7kg.): Veta Arteaga x Desiree Yanez

Peso meio-médio (até 77kg.): Paul Daley x Sabah Homasi

CARD PRELIMINAR

Peso pena (até 65,7kg.): Julia Budd x

Peso pesado (até 120,2kg.): Shaun Asher x Steve Mowry

Peso meio-pesado (até 93kg.): Karl Albrektsson x Viktor Nemkov

Peso pena (até 65,7kg.): Pedro Carvalho x Jay Jay Wilson

Peso meio-médio (até 77kg.): Raymond Daniels x Peter Stanonik

Peso meio-pesado (até 93kg.): Julius Anglickas x Gregory Milliard

Peso meio-médio (até 77kg.): Grachik Bozinyan x Demarques Jackson

Peso leve (até 70,3kg.): Lance Gibson Jr. x Marcus Surin

Peso pena (até 65,7kg.): Mads Burnell x Saul Rogers