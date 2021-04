Empresário do ramo gráfico morre uma semana após sofrer infarto em Rio Branco

O gráfico Jânio Ferreira da Silva, dono de uma pequena gráfica que funcionava na Avenida Ceará, no Bairro Jardim Nazle, em Rio Branco, morreu na tarde desta quinta-feira (15), aos 55 anos de idade, vítima de uma infecção generalizada.

Ele deu entrada no Hospital de Base, há uma semana, com um quadro de infarto no miocárdio e, segundo informações de parentes e amigos, seu quadro evoluiu para um quadro de infecção urinária que impediu os médicos de intervirem para a colocação de um cateterismo.

A infecção se generalizou de tal forma que os rins paralisaram. Mesmo que a Secretaria de Saúde tenha disponibilizado um leito de UTI para atendê-lo, ele não pôde ser transferido porque os médicos concluíram que ele não suportaria a remoção.

Jânio Ferreira era casado pela segunda vez e tinha três filhos. Seu corpo será velado a partir das 17 horas na Funerária São João Batista, ao lado da TV gazeta na Rua Antônio da Rocha Viana