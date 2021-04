Enteado não concorda com relacionamento da mãe e ataca padrasto a facadas

Elismar dos Santos Araújo, 50, sofreu tentativa de homicídio a facadas pelo enteado Jorge M. S., 20, na noite de sexta-feira (16) em uma residência na Rua Alto do Bronze, bairro Jardim Santana, na zona Leste de Porto Velho (RO).

O Rondoniaovivo apurou que o acusado não concorda com o relacionamento que a mãe dele tem com o padrasto. Na ocasião, o rapaz encontrou a mãe ingerindo bebida alcoólica com o padrasto e o atacou com duas facadas no tórax.

Em estado grave, Elismar foi socorrido em um carro particular e levado para o hospital João Paulo II. O autor do crime não foi encontrado.