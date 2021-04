Estado realiza Caravana da Vacinação em Acrelândia

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), inicia nesta quarta-feira, 14, a Caravana da Vacinação em Acrelândia. A ação visa acelerar o processo de imunização, com as vacinas já disponíveis no calendário vacinal, além dos imunizantes contra a Covid-19 e influenza no município.

“O objetivo é levar, para as comunidades, a vacinação de forma segura para as mais diversas doenças imunopreveníveis dentro do calendário vacinal”, destaca o secretário de Saúde, Alysson Bestene.

As equipes serão compostas por membros das forças da Segurança e salvamento, Sesacre e Secretaria Municipal de Saúde, com pelo menos 30 profissionais do Estado e 20 do Município, que irão realizar um arrastão de casa em casa, para a vacinação de toda a comunidade.

“Entendemos que a parceria só pode trazer bons resultados, e quem ganha é a população”, afirma a coordenadora do Plano Nacional de Imunização no Acre, Renata Quilles.