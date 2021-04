Estande de tiros do 4° BIS pega fogo durante treinamento de soldados em Rio Branco

Um incêndio atingiu, na noite de terça-feira (13), o estande de tiros do 4° Batalhão de Infantaria e Selva (4°BIS) do Exército Brasileiro, em Rio Branco. O fogo foi combatido por equipes do Corpo de Bombeiros.

Conforme a assessoria do Corpo de Bombeiros, após o acionamento, as esquipes chegaram rapidamente ao local. O fogo teria iniciado numa barreira de pneus durante um treinamento de tiro com munição traçante.

Ainda segundo a assessoria, o combate ao incêndio demorou cerca de 2 horas. Como o terreno impossibilitava a entrada das viaturas, se fez necessário o uso de uma grande quantidade de mangueiras.