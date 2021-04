EUA: Tiroteio em escola no Tennessee deixa alunos e policial feridos

Uma escola em Knoxville, no estado americano do Tennessee, foi alvo de um tiroteio na tarde desta segunda-feira (12). Diversas viaturas de polícia e Corpo de Bombeiros estão no local. Ainda não há informações sobre quantas pessoas foram atingidas pelos disparos.

Segundo o departamento de polícia da cidade, diversas pessoas foram atingidas, incluindo um policial. “Estamos coletando informações sobre esta situação trágica e forneceremos informações adicionais o mais rápido possível”, disse Bob Thomas, superintendente das Escolas do Condado de Knox , em um tweet.

“O prédio da escola foi fechado e os alunos que não estavam envolvidos no incidente foram entregues às suas famílias.”Ainda não foi divulgado o número exato de vítimas ou quem foi o responsável ataque.

