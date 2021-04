Neymar postou uma foto só de cueca para fazer propaganda da marca Superdry e recebeu muitos comentários. Entre tantos, um chamou atenção especial. A ex-namorada do cantor Maluma, escreveu: “Meu Deus”.

Natalia Barúlich, modelo e ex do colombiano, já teve o nome ligado a Neymar como possível affair do jogador e há rumores de que um dos maiores sucessos do cantor, a música “Hawái”, é sobre o brasileiro e sua ex.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!