Patrícia e Alessandra Pimentel, irmãs gêmeas de 42 anos, morreram vítimas da Covid-19 em Macapá (AM). Ambas eram ex-jogadores de voleibol e não resistiram às complicações da doença com apenas uma semana de diferença. As informações são do portal Diário do Amapá.

Patrícia Pimentel veio a óbito no último sábado (10/4), uma semana depois da irmã Alessandra ter falecido também em decorrência da doença, em 3 de abril.

