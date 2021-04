F-1 muda horários por causa de funeral do príncipe Philip

O funeral do príncipe Philip, do Reino Unido, que morreu aos 99 anos na última sexta-feira, vai causar impacto na Fórmula 1 neste final de semana. Para evitar um conflito com o evento que acontecerá em Londres, a categoria decidiu alterar os horários dos treinos do GP da Emilia-Romagna, a segunda etapa da temporada 2021, marcada para o circuito do Imola.

A principal mudança será no horário do treino oficial de classificação, que será agora às 9 horas (de Brasília), uma hora antes do que era previsto. Isso porque o cortejo do corpo do Duque de Edimburgo está previsto para acontecer a partir das 10h40, quando a definição do grid para o GP da Emilia-Romagna estaria em seus momentos decisivos na programação original.

Como, pelo regulamento da Fórmula 1, o treino oficial de classificação só pode ocorrer com um espaço de duas horas para a terceira e última sessão de treinos livres, esta também foi antecipada das 7 horas para as 6 horas.

