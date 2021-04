Fabiana dá à luz Asaf, seu primeiro filho: “Dia mais especial”

Fabiana Claudino, um dos maiores nomes da história do vôlei brasileiro, tem um motivo a mais para sorrir. Asaf, seu primeiro filho, nasceu neste sábado, às 13h54. A bicampeã olímpica anunciou o nascimento do herdeiro pelas redes sociais.

– E o dia mais especial da minha vida chegou! É tanta felicidade que não sei o que falar! Sem palavras! Asaf veio ao mundo cheio de amor, carinho e bençãos! Só tenho amor no meu coração pra agradecer as orações, as palavras de carinho e tanto amor que recebi desde que Asaf foi anunciado. 17 de abril de 2021, às 13h54, meu nego mais precioso chegou pra mudar toda a nossa vida! Muito abençoada e feliz! Obrigado meu Deus – publicou a central.