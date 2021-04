Facebook enfrenta protestos contra plano de criar Instagram para crianças

Grupos de defensores da saúde e da infância do mundo todo querem que o Facebook cancele seus planos de lançar uma versão para crianças do Instagram, o seu aplicativo de compartilhamento de imagens.

A plataforma “obcecada pela imagem” é perigosa para a saúde e a privacidade das crianças, diz uma carta da Campaign for a Commercial-free Childhood (campanha para uma infância sem comerciais, em tradução livre), assinada por 99 grupos e indivíduos do mundo todo .

O Facebook, dono do aplicativo, tem discutido planos para a criação de um Instagram para menores de 13 anos nas últimas semanas. A empresa afirma que o novo app seria “administrado pelos pais”.

“As crianças já estão online e querem se conectar com sua família e amigos, se divertir e aprender. Queremos ajudá-los a fazer isso de uma forma segura e adequada à idade e encontrar soluções práticas para o problema contínuo de crianças mentindo sobre sua idade para acessar aplicativos “, disse o Facebook à BBC.

