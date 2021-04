Filas enormes em postos e supermercados marcam pré-feriado em Rio Branco

A reportagem do ContilNet esteve na noite desta quinta-feira (1) visitando os supermercados e postos de combustíveis do Segundo Distrito de Rio Branco. O que se viu foram filas, tanto para comprar alimento, como também para abastecer.

No supermercado que fica localizado no bairro Seis de Agosto, o estacionamento estava lotado e vários carros aguardavam do lado de foram para entrar. Além disso, uma fila de pessoas formou-se na porta de entrada do estabelecimento.

No posto de combustíveis que fica na Via Chico Mendes, apenas uma bomba estava em operação e uma fila de aproximadamente 100 metros estava formada na pista. Outros postos e supermercados da cidade também ficaram lotados de clientes.

