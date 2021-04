“Fiquei banguelo”, diz Carlinhos Maia sobre procedimento estético

Ter um sorriso como os das estrelas de cinema virou moda entre os famosos já faz tempo. E muito deles acabam recorrendo a procedimentos estéticos dentários para deixar os dentes perfeito e usam as famosas lentes de contato dental. O humorista Carlinhos Maia fez um longo desabafo neste domingo após ter tido problemas com a colocação das lentes, “Pensem bem antes de colocar. Tenho 25 anos e estou banguelo” disse ele no Instagram.

A coluna conversou com João Victor Pereira de Souza, especialista em odontologia estética, para explicar sobre os riscos da destas facetas ou lâminas ultrafinas que precisam desgastar os dentes antes do processo do novo sorriso, “Antigamente, era preciso fazer esse desgaste nos dentes, por isso muitos artistas perderam um pouco do dente e ficou os ‘dentes de tubarão’, que apelidaram”, explicou.

