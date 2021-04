Flamengo treina no CT do Jacaré antes da decisão contra o Palmeiras

O Flamengo já está em Brasília para enfrentar o Palmeiras, neste domingo (11/4), pela decisão da Supercopa do Brasil, mas antes da briga pelo primeiro caneco de 2021, a equipe treinou no CT do Brasiliense, na manhã deste sábado (10/4).

A equipe chegou à capital no fim do dia nessa sexta (9/4) e, às 9h47 deste sábado, realizou o último treinamento antes do duelo. Cerca de 60 torcedores estavam na frente do CT do Jacaré para tentar ver os ídolos, mas como ocorreu na ocasião mais recente que o clube treinou por lá, não houve qualquer contato entre eles e os jogadores. Além da tela preta que impedia os flamenguistas de dar uma espiada na atividade dos atletas, havia também uma fita afastando as pessoas da grade que cerca o CT.

Leia mais em METRÓPOLES, clique AQUI!