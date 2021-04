Flamengo x Palmeiras: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

Campeões do Brasileiro e da Copa do Brasil, Flamengo e Palmeiras, respectivamente, duelam neste domingo (11), às 11h, no Mané Garricha, pela taça da Supercopa do Brasil.

Protagonistas de uma rivalidade crescente, rubro-negros e alviverdes fazem o tira-teima em um jogo que vale o título simbólico de melhor time do país.

Além da taça, o vencedor irá levar para casa um cheque no valor de R$ 5 milhões pela conquista. O vice-campeão fica com um prêmio de R$ 2 milhões.

Prováveis escalações

Flamengo: Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Willian Arão e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan, Matías Viña; Danilo, Zé Rafael (Felipe Melo) e Raphael Veiga; Rony, Willian (Wesley) e Breno Lopes (Scarpa). Técnico: Abel Ferreira

Fla embalado, Palmeiras em busca de ritmo

Após um tempo destinado à preparação física, os titulares do Flamengo voltaram com apetite para os campos. Os principais jogadores disputaram duas partidas do Carioca e atropelaram Bangu e Madureira, marcando oito gols e levando apenas um. O Palmeiras ainda tenta encontrar o melhor futebol que exerceu na última temporada. Na volta de Abel Ferreira, na última quarta-feira, diante do Defensa y Justicia (ARG), o time sofreu principalmente na criação. O meio melhorou após substituições, o que criou dúvida sobre quem deve iniciar a final. Os jovens Danilo e Patrick de Paula, assim como Scarpa, ganharam pontos com o português.

Baixas

No Fla, Pedro não se recuperou a tempo de uma lesão na coxa e está fora. Entre os palmeirenses, Gabriel Menino e Gabriel Verón (lesionados) e Luiz Adriano (covid-19) são as baixas.

Onde assistir

A partida será transmitida pela Globo para todo o país. Além disso, o Placar UOL acompanha em tempo real.

Estádio e horário:

O duelo ocorre no Mané Garrincha, em Brasília, sem público devido aos cuidados em meio à pandemia de coronavírus. A partida começa às 11h

Arbitragem:

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Wagner Reway (PB)

Últimos resultados:

O Flamengo goleou o Madureira por 5 a 1. O Palmeiras, por sua vez, bateu o Defensa y Justicia por 2 a 1, resultado que deixou o clube em vantagem na Recopa.